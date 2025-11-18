В школах Югры планируют развивать биатлон при помощи создания спецстрельбищ

Способных школьников планируется отбирать и направлять в Югорский колледж-интернат олимпийского резерва и спортивные школы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ намерен развивать биатлон в школах региона. Начать развивать данный пилотный проект планируется с двух муниципальных образований, чтобы в дальнейшем его распространить на другие территории, сообщила заместитель губернатора Югры Елены Майер.

В Югре остро стоит вопрос с наполнением сборной команды региона по биатлону талантливыми спортсменами. Летом 2025 года ее состав пополнил один из лучших биатлонистов России Даниил Серохвостов.

"Мы сегодня внедряем биатлон в школы, чтобы создавать массовый резерв и чтобы как можно больше детей попробовали себя в этом виде спорта, - сказала Майер. - Мы видим развитие пилотного проекта пока в двух муниципалитетах Югры, потом на их примере мы будем развивать его в других территориях региона. Это направление, которое мы [развиваем] с 2025 года, чтобы определить ребят, имеющих природные способности и внутреннюю мотивацию для занятий биатлоном".

По ее словам, способных школьников планируется отбирать и направлять в Югорский колледж-интернат олимпийского резерва и спортивные школы. "Если мы этого делать не будем, то не вырастим достойную смену. Из школьного биатлона будет гораздо проще это сделать, чем ждать, когда родители приведут своих детей именно в биатлон. У нас уже есть "дорожная карта" данного проекта", - пояснила она.

О стрельбищах и популяризации биатлона

Майер отметила, что в настоящее время существуют специальные биатлонные комплексы, которые можно приобретать для школ и организовывать тренировки по стрельбе. По ее словам, в школах региона имеется инфраструктура для развития навыков лыжного спорта - необходимый инвентарь и места для тренировок на лыжах, при этом именно стрельбищ нет, только в отдельных современных учебных заведениях создаются тиры для обучения стрельбе. "Поэтому современные комплексы позволяют тренировать ребят с помощью электронных стрельбищ", - сказала она.

Она также отметила, что биатлон для Югры можно назвать самым важным видом спорта, который принес региону мировую известность. Ханты-Мансийский автономный округ в настоящее время, по ее словам, обладает всеми условиями для проведения соревнований высочайшего уровня, кроме того, климатические условия позволяют кататься на лыжах с октября по апрель.

Замгубернатора добавила, что в состав сборной России по биатлону включены 14 спортсменов из Югры, а по итогам сезона-2024/25 в зачете среди 54 регионов Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место. В муниципалитетах региона работают отделения биатлона и спортивных школ, в том числе олимпийского резерва. Она отметила, что биатлон сегодня наиболее активно развивается в Ханты-Мансийске, Нягане, Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском, Сургутский и Кондинский районах. Им занимаются практически 1,8 тыс. человек и большая часть из них - 1 156 - это дети.

В административном центре Югры - городе Ханты-Мансийске - располагается центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, который включает в себя биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории А Международного союза биатлонистов. Он расположен недалеко от центра города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах - 9,7 тыс. человек.