Югра откроет "Дом болельщиков" во время топовых соревнований по биатлону

В Ханты-Мансийске с 22 ноября по 7 декабря состоятся этапы Кубка Международной лиги клубного биатлона, Кубка России и Кубка Содружества

© Михаил Синицын/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ привлечет на трибуны центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске, где в ноябре пройдут этапы Ланта GV Gold - Кубка Международной лиги клубного биатлона, Альфа-банк - Кубка России и Альфа-банк - Кубка Содружества, болельщиков из различных муниципалитетов региона. На период соревнований в городе откроют "Дом болельщиков" для семей с детьми, сделают бесплатным проезд в автобусах до биатлонного центра, а также в фуникулере до горнолыжного комплекса, сообщила журналистам заместитель губернатора Югры Елена Майер.

В Ханты-Мансийске 22-23 ноября пройдет этап Кубка Международной лиги клубного биатлона, 27-30 ноября - первый этап Кубка России, а 4-7 декабря - второй этап Кубка Содружества. Ранее организаторы сталкивались с проблемой наполнения трибун биатлонного центра в Ханты-Мансийске во время крупных соревнований.

"На период соревнований в Ханты-Мансийске мы откроем "Дом болельщиков" для семей с маленькими детьми, которым не всегда комфортно находиться целый день на улице во время соревнований. Для них будет возможность деток оставить с воспитателями и пойти посмотреть биатлон. Здесь можно будет также перепеленать ребенка, переодеть его. Мы специально для комфорта зрителей создаем такие условия", - сообщила Майер.

По ее словам, на период проведения соревнований по биатлону в Ханты-Мансийске введут бесплатные поездки на автобусе до биатлонного центра и бесплатную возможность подняться и спуститься на фуникулере. "Для нас стоит очень большая, амбициозная, но достижимая задача - наполнение зрителями трибун во время всех трех соревнований по биатлону, которые будут проходить с 22 ноября до 7 декабря. В таком небольшом городе, как Ханты-Мансийск с населением чуть больше 115 тыс. человек, очень сложно будет наполнить трибуны только местными зрителями. Поэтому мы сегодня отрабатываем возможность приезда делегаций из наших муниципальных образований", - отметила замгубернатора.

Планируется, что в состав делегаций, которые доставят на соревнования, войдут общественные деятели, пенсионеры, студенты и фанаты биатлона. Между соревнованиями они смогут посетить культурные учреждения в Ханты-Мансийске и погулять по городу.

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко включает в себя биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории "А" Международного союза биатлонистов. Он расположен недалеко от центра города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей.