Серохвостов надеется принять участие в Международной лиге клубного биатлона

Биатлонист получил травму во время сборов

Даниил Серохвостов © Донат Сорокин/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Один из сильнейших биатлонистов России Даниил Серохвостов успешно восстанавливается после травмы руки, не исключается его участие в этапе Ланта GV Gold - Кубка Международной лиги клубного биатлона, который пройдет 22-23 ноября в Ханты-Мансийске. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Югры и тренер сборной России Артем Истомин.

Ранее Серохвостов во время сборов в Ханты-Мансийске вывихнул при падении большой палец на левой руке. Летом 2025 года он перешел в состав сборной Югры из команды Новосибирской области.

"Сам Даниил настроен оптимистично, и мы в том числе. У нас остается неделя [до старта соревнований], и мы каждый день мониторим ситуацию, следим за ней, и надеюсь, что с первых стартов Даниил примет в них участие", - отметил Истомин.

По его словам, Серохвостов сейчас проходит реабилитацию, приступил к стрелковым тренировкам, выполняет скоростную работу, при этом вся подготовительная работа проходит в штатном режиме. "Мы несколько видоизменили саму подготовку, учитывая, что Даниил долгое время не мог использовать вторую руку, использовать вторую лыжную палку. Поэтому мы часть тренировок переводили на другие средства подготовки. В целом подготовка проходит хорошо. Те скорости, которые он показывает сейчас на дистанции, впечатляют и других тренеров, и соперников. Сильно, надеюсь, [травма] не сказалась на его подготовке", - пояснил Истомин.