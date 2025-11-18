Федор Емельяненко заявил, что получил удовольствие от боя Махачева

В воскресенье Ислам Махачев победил Джека Деллу Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Редакция сайта ТАСС

Федор Емельяненко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 18 ноября. Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко получил огромное удовольствие от боя россиянина Ислама Махачева против австралийца Джека Деллы Маддалены. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В воскресенье Махачев победил Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

"Получил огромное удовольствие наблюдать этот бой, Ислам молодец, он просто не оставил никаких шансов, вопросов не было. Мне понравилось, что Ислам создал такие условия, что было впечатление, будто соперник не хочет драться, соперник ничего не мог ему противопоставить. Он его полностью контролировал. Создавалось впечатление, что Маддалена беспомощный в тех положениях, которые Ислам создавал. Как будто он не мог драться. Это, конечно, заслуга Ислама", - сказал Емельяненко.

"Хорошая работа в стойке, хорошее чувство дистанции, хорошие вхождения в клинч, в ноги. Но не нужно это оставлять, нужно еще работать. Думаю, в полусреднем весе ему все по зубам, главное - не расслабляться", - добавил он.

Махачеву 34 года, на его счету 28 побед и 1 поражение в MMA. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию. Махачев стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях.