В федерации назвали дедлайн попадания прыгунов с трамплина на Игры

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России имеет план подготовки команд на случай допуска спортсменов до соревнований со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент федерации Дмитрий Дубровский.

21 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, за него проголосовало 12 членов FIS, против - 10. В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Мы не исключаем, что в начале декабря CAS может изменить это решение и пойти с международной федерацией на мировую. В этом случае FIS рассмотрит тот список спортсменов, который мы предоставили для нейтрального состава. У нас среди спортсменов нет принадлежности к ЦСКА, хотя, конечно, многие лыжники неожиданно попадают в базу "Миротворец", - сказал Дубровский.

"Если к 15-20 декабря мы получим допуск, у нас есть вариант, который мы предоставили в Минспорт, что в ограниченном составе позволит нам выехать на этапы Кубка мира. До 18 января при условии получения очков это позволит кому-то квалифицироваться на Олимпиаду. Но есть сомнения в этом плане, тем более что у двоеборцев таких этапов крайне мало. Но минимальные шансы на попадание на Олимпиаду есть. 5-8 декабря будет международный старт в Тагиле. Неделя 8-14 декабря - определяющая дата. Если до этого времени не разрешится, то дальше с учетом определения нейтральности возможности выехать уже не будет".