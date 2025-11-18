"Трактор" проиграл "Металлургу" в первом матче КХЛ после ухода Гру

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 одержал победу над челябинским "Трактором" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Канцеров (4-я минута), Руслан Исхаков (12), Александр Сиряцкий (39) и Валерий Орехов (48). У проигравших отличились Михаил Григоренко (9), Григорий Дронов (51) и Джошуа Ливо (56).

В понедельник канадец Бенуа Гру объявил о уходе с поста главного тренера "Трактора". Он возглавлял команду с мая прошлого года. В сезоне-2024/25 челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили ярославскому "Локомотиву" со счетом 1-4 в серии. Исполняющим обязанности главного тренера "Трактора" является Рафаэль Рише.

"Металлург" возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 44 очка в 28 матчах. "Трактор" занимает шестое место на Востоке, в активе команды 31 очко после 29 игр.

Следующий матч "Металлург" проведет на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом", "Трактор" примет хабаровский "Амур". Обе встречи пройдут 20 ноября.