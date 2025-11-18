Малкин заявил о желании завершить карьеру в "Питтсбурге"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Matt Slocum

ТАСС, 18 ноября. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли российский нападающий Евгений Малкин хочет завершить карьеру в "Питтсбурге", однако допускает переход в другую команду из-за ряда факторов, которые не может контролировать. Об этом хоккеист рассказал порталу RG.

Нынешний контракт Малкина с "Питтсбургом" рассчитан до конца сезона-2025/26.

"Многое зависит от того, что я не могу контролировать, - сказал Малкин. - Есть много деталей. Если команда будет испытывать трудности или не выйдет в плей-офф, и начнутся крупные обмены? Конечно, я не представляю себя в другой команде - ни во "Флориде", ни в "Колорадо", нигде. Я всю жизнь играл в "Питтсбурге", люблю болельщиков, люблю город. Я хочу закончить здесь, но всегда есть какие-то детали. И, конечно, я хочу побороться за еще один Кубок Стэнли".

Игрок рассказал, что пока не обсуждал с руководством "Питтсбурга" подписание нового контракта. "Думаю, пока рано об этом говорить. Сезон длинный, впереди много игр, посмотрим, как я буду себя чувствовать. Я понимаю опасения руководства, они хотят посмотреть, как я справляюсь на протяжении длительного времени. Иногда игроки хорошо начинают сезон, а потом результативность падает. Главное - хорошо играть весь сезон. Потом мы поговорим - может быть, в феврале, может быть, после сезона. Я не хочу об этом беспокоиться. Я просто хочу получать удовольствие от хоккея", - заключил форвард.

Малкину 39 лет, он выступает за "Питтсбург" с 2006 года. Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), признавался лучшим новичком сезона Национальной хоккейной лиги (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком Кубка Стэнли (2009), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012).

В составе сборной России Малкин стал чемпионом мира 2012 и 2014 года, серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2007, 2019) призером турнира. Был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира 2012 года. Малкин вошел в символическую сборную мира по версии Международной федерации хоккея (с 2010 по 2020 год). Также он вошел в символическую сборную СССР/России за все времена.