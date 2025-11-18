Федерация хоккея Москвы изучит поведение Ротенберга на матче детских команд

Инцидент с участием главного тренера команды "Красная машина - Юниор" произошел 15 ноября во время матча с АКМ, в котором участвовали игроки 2014 года рождения

Редакция сайта ТАСС

Роман Ротенберг © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы на заседании рассмотрит инцидент с употреблением нецензурной лексики главным тренером клуба "Красная машина - Юниор" Романом Ротенбергом. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что в распоряжении федерации имеется соответствующая видеозапись.

Инцидент произошел 15 ноября во время матча между АКМ из Новомосковска и "Красная машина - Юниор" (5:1) среди игроков 2014 года рождения, когда травму получил нападающий проигравшей команды Артем Султангареев. Как отметили в федерации, бригада арбитров действовала в полном соответствии с правилами игры и должностными инструкциями.