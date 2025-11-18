Болельщики в начале матча КХЛ "Динамо" - "Спартак" скандировали имя Кудашова

Ранее "Динамо" объявило об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера команды

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фанаты московского "Динамо" после начала матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со столичным "Спартаком" скандировали имя бывшего главного тренера команды Алексея Кудашова. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

В понедельник "Динамо" объявило об уходе Кудашова по инициативе клуба. Под руководством специалиста, возглавлявшего "Динамо" с 2021 года, команда в прошлом сезоне дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

Идет первый период матча, счет - 0:0.