ТАСС: Элен Шакирова может возглавить женскую сборную Ирана по баскетболу

На данный момент она возглавляет "Нефтяник-Титан"

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Элен Шакирова может возглавить женскую сборную Ирана по баскетболу. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Сборная Ирана рассматривает на пост главного тренера женской сборной Элен Шакирову", - сказал собеседник ТАСС.

Шакирова является победительницей Олимпиады 1992 года в составе Объединенной команды стран СНГ. Тренерскую карьеру начала в 2013 году. Она работала тренером в курском "Динамо", а также в польской "Энергии" и казахстанском "Актобе". На данный момент Шакирова возглавляет клуб "Нефтяник-Титан" из Омской области.