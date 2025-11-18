Глава МОК Ковентри призвала правительства не смешивать спорт и политику

По словам Ковентри, спорт должен оставаться местом, где люди могут объединяться для мирного соперничества

Редакция сайта ТАСС

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри © AP Photo/ Thanassis Stavrakis

ТАСС, 18 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований обеспечить в них участие всех спортсменов. Комментарий Ковентри приводит пресс-служба организации.

"Спорт должен оставаться маяком надежды - местом, где люди могут объединяться для мирного соперничества, - сказала Ковентри. - В этом суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющие право участвовать, должны иметь возможность делать это без дискриминации или политического вмешательства".

"Принимающие соревнования страны и организаторы должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и независимость спорта. Если бы вы решили наложить на меня санкции, когда моя страна переживала не лучшие времена, я бы не попала на Олимпийские игры, не завоевала свои олимпийские медали. Мой путь был бы совсем другим, спорт изменил мою жизнь. И я так благодарна за это, и я буду бороться каждый день, чтобы у спортсменов со всех уголков нашего мира были равные возможности", - отметила Ковентри.

В октябре МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии из-за отказа страны выдать въездные визы израильской сборной по спортивной гимнастике. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.