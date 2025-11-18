Капитан молодежной сборной России Чобанов оценил условия турнира в Киргизии

Россияне выиграл товарищеский турнир в Киргизии, одержав победы в трех матчах

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Товарищеский турнир в Киргизии был организован на высшем уровне, всем футболистам молодежной сборной России понравились условия. Об этом журналистам рассказал капитан и полузащитник молодежной сборной России Руслан Чобанов.

Во вторник молодежная сборная России обыграла команду Киргизии до 23 лет со счетом 8:0 и стала победителем турнира. В соревновании также приняли участие сборные Ирана и Бахрейна до 23 лет.

"Конечно, мы очень довольны, что получилось в последнем матче, забили много мячей, это было нашей целью. Я знал, что будет трудный матч. Нельзя сказать, что счет 8:0 был таким легким. Поначалу было 50 на 50, борьба, единоборства. Получился очень интересный матч", - сказал Чобанов.

"Я первый раз приехал сюда. Мне все очень понравилось. Все было на высшем уровне организовано. Хочется приехать еще раз", - добавил Чобанов.