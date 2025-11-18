ЦСКА обыграл "Ак Барс" и прервал серию из 5 поражений в гостевых матчах КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты ЦСКА © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:1 победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 8 540 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (20-я минута), Дмитрий Бучельников (33), Павел Карнаухов (37) и Кирилл Долженков (46). У проигравших отличился Илья Сафонов (19).

ЦСКА прервал серию из пяти поражений в гостевых матчах КХЛ. В последний раз на чужом льду армейцы смогли победить 22 октября петербургский СКА (4:3). После этого ЦСКА уступил московским "Спартаку" (2:3) и "Динамо" (2:3), минскому "Динамо" (0:2), нижнекамскому "Нефтехимику" (2:3) и череповецкой "Северстали" (3:4 ОТ).

"Ак Барс" занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 36 очков в 28 матчах. ЦСКА с 29 очками по итогам 28 игр располагается на 7-й позиции Западной конференции. В следующем матче "Ак Барс" сыграет в гостях против "Нефтехимика" 21 ноября, ЦСКА днем ранее встретится на выезде с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" в гостях победил тольяттинскую "Ладу" (3:0), екатеринбургский "Автомобилист" дома одолел "Нефтехимик" (6:3).