В РФС не планируют проводить турнир для сборных, не вышедших на ЧМ-2026

Ранее появилась информация, что подобное соревнование может пройти параллельно с мировым первенством

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Информация о намерении Российского футбольного союза (РФС) организовать турнир с участием сборной России и команд, которые не отобрались на чемпионат мира 2026 года, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил источник в РФС.

Ранее портал 365scores сообщил, что РФС работает над организацией турнира, в котором примут участие команды, которые не смогли квалифицироваться на чемпионат мира-2026. Отмечается, что соревнование планируется провести параллельно с мировым первенством.

"Информация о проведении турнира с участием сборной России и команд, не отобравшихся на чемпионат мира 2026 года, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.