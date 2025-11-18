ФХР инициирует обновление протоколов реагирования на травмы в детском хоккее

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) намерена выступить с инициативой о внесении изменений в протоколы реагирования на травмы в детских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Поводом для этого стал инцидент из матча первенства Москвы между АКМ из Новомосковска и "Красная машина - Юниор" (5:1) среди игроков 2014 года рождения, который прошел 15 ноября. В одном из игровых эпизодов травму получил нападающий проигравшей команды Артем Султангареев, ударившись головой о борт после столкновения с соперником.

"Травмы шейного отдела позвоночника и головы несут повышенную опасность, поскольку, даже если по внешним признакам повреждения отсутствуют, крайне важно оперативно провести МРТ, чтобы исключить внутреннее кровотечение и другие опасные последствия. Промедление с диагностикой и транспортировкой может стоить ребенку здоровья. Несмотря на очевидную опасность полученной травмы, на лед не была вызвана скорая помощь", - говорится в сообщении.

В организации считают, что необходим более тщательный контроль за обеспечением и готовностью бригад скорой помощи на спортивных соревнованиях. При этом требуют более детальных протоколов случаи, когда скорая помощь, дежурящая на матчах, обязана обеспечить экстренную перевозку пострадавшего спортсмена в больницу. Также говорится о необходимости повышать ответственность судей за своевременное реагирование на подобные опасные эпизоды, а также о разработке и обеспечении строгого контроля соблюдения алгоритма действий судей при получении хоккеистами опасных травм, особенно в области шеи и головы.

"Медицинское обеспечение является одним из краеугольных камней в системе обеспечения безопасности занятий физической культурой и спортом. В связи с этим Федерация хоккея России уделяет повышенное внимание всем опасным для здоровья хоккеистов случаям, особенно в детском спорте. ФХР обратиться в органы государственной власти с инициативой о внесении изменений в соответствующие документы", - заявили в организации.

18 ноября стало известно, что спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы на заседании рассмотрит инцидент с употреблением нецензурной лексики главным тренером клуба "Красная машина - Юниор" Романом Ротенбергом.