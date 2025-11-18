Козлов рассказал, что его назначение на место Кудашова было внезапным

Ранее Алексей Кудашов покинул пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Назначение Вячеслава Козлова исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" произошло внезапно. Об этом специалист рассказал журналистам.

В понедельник "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года. Козлов работал в штабе Кудашова.

"Назначение так внезапно произошло, что и подумать было некогда. Готовились к игре, времени на раздумья не было. Я со многими работал несколько сезонов, игроки меня знают, я знаю игроков. Думаю для них больше плюс, что пришел не новый тренер, а тот, с кем они работали", - сказал Козлов.

"Должно быть по крайней мере не хуже, чем было до этого. Мы с Алексеем Николаевичем единомышленники, вместе долго работали. Будут какие-то точечные изменения, но глобальных изменений не будет. Хотелось бы агрессивно играть в средней зоне", - добавил он.

Козлов сообщил, что пока не общался с руководством относительно сроков его полномочий на текущем посту. "Через две недели будет совет директоров. Там мне нужно будет предоставить план по усилению составу и по усилению тренерского штаба", - заключил исполняющий обязанности главного тренера "Динамо".

В первом матче после отставки Кудашова "Динамо" дома уступило столичному "Спартаку" со счетом 2:4. Бело-голубые набрали 33 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.