Козлов заявил, что некоторые хоккеисты "Динамо" шокированы отставкой Кудашова

Алексей Кудашов возглавлял команду с 2021 года

Редакция сайта ТАСС

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Некоторые хоккеисты московского "Динамо" испытали шок после сообщения об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера команды. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов.

В понедельник "Динамо" объявило об отставке Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года. Козлов работал в штабе Кудашова.

"Мы общались [с Кудашовым] вчера вечером. Когда такое происходит, это откладывает отпечаток на всю команду. Ребята переживали, кто-то расстроился. У ребят какой-то шок, непонимание", - отметил Козлов.

"Наша задача - вывести из этого состояния и двигаться дальше. Такие ситуации могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую", - добавил он.

В первом матче после отставки Кудашова "Динамо" дома уступило столичному "Спартаку" со счетом 2:4. Бело-голубые набрали 33 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.