Беляев отметил, что в "Спартаке" не обращали внимания на изменения в "Динамо"

За день до матча КХЛ "Динамо" - "Спартак" в отставку был отправлен главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Спартака" не обращали внимания на кадровые изменения в московском "Динамо" перед очным матчем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам рассказал нападающий "Спартака" Александр Беляев.

"Спартак" во вторник в гостях обыграл "Динамо" со счетом 4:2. У хозяев за день до игры в отставку ушел главный тренер Алексей Кудашов. Исполняющим обязанности назначен Вячеслав Козлов.

"Мы показали характер, дисциплину, дотерпели, где-то сыграли попроще, довели игру до логического конца. Нам, если честно, было особо не до того, какие перестановки у соперника, проблемы у него, - сказал Беляев. - У нас своих вопросов масса, и в первую очередь мы отталкивались от своей игры".

"Со стороны кажется, что у нас что-то не получается, но мы терпим, работаем. И благодаря таким играм и тому, что каждый хоккеист выполняет то, что от него требуется, дисциплина бьет класс. Этот матч, надеюсь, нам даст положительный толчок", - добавил он.

В следующем матче "Спартак" 20 ноября сыграет в гостях против нижегородского "Торпедо".