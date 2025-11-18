Футболиста "Боруссии" Адейеми оштрафовали на €450 тыс. за хранение оружия

Он незаконно хранил кастет и электрошокер

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Нападающий германского футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда Карим Адейеми оштрафован на €450 тыс. за хранение оружия. Об этом сообщил портал The Athletic.

Окружной суд Хагена оштрафовал футболиста за хранение кастета и электрошокера. Нарушение было выявлено в 2024 году.

Адейеми 23 года, он выступает за "Боруссию" с лета 2022 года. За команду форвард забил 29 мячей и отдал 22 голевые передачи в 121 матче в различных турнирах. В сезоне-2023/24 вместе с клубом дошел до финала Лиги чемпионов. За сборную Германии футболист принял участие в 11 матчах, отметившись одним голом и одним результативным пасом.