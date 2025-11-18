Кросби надеется, что Олимпиада 2026 года не станет для него последней

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии в феврале

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби © Sean M. Haffey/ Getty Images

ОТТАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Капитан "Питтсбурга" и трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий Сидни Кросби надеется, что олимпийский турнир 2026 года не станет последним в его карьере. Комментарий хоккеиста приводит телерадиовещательная корпорация CBC.

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не принимали участия в Олимпиадах с 2014 года.

"Это сложный вопрос, - ответил Кросби на вопрос, будет ли предстоящая Олимпиада последней для него. - Надеюсь, что нет. А если и да, то надеюсь, что смогу максимально использовать эту замечательную возможность. Но кто знает? Я хочу играть как можно дольше. Все сводится к страсти к этому делу и стремлению быть лучшим из лучших. Я все еще люблю это дело, и, думаю, это, пожалуй, самое главное".

Кросби 38 лет, он был выбран на драфте НХЛ "Питтсбургом" под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), дважды становился лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В составе сборной Канады хоккеист, помимо Олимпийских игр, выиграл чемпионат мира (2015). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.

Кросби может стать первым канадским хоккеистом, который трижды выиграет Олимпийские игры. На данный момент лишь шесть хоккеистов трижды побеждали на Олимпийских играх. Среди них Владислав Третьяк, Анатолий Фирсов, Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин и Андрей Хомутов.

Олимпийский турнир по хоккею 2026 года в Италии пройдет с 11 по 22 февраля. Канадцы выступят на групповом этапе в квартете с командами Швейцарии, Чехии и Франции.