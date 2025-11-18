Футболист Нино не намерен покидать "Зенит"

Ранее появилась информация, что руководство "Зенита" готово вести переговоры о продаже игрока

Защитник "Зенита" Нино © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 18 ноября. Бразильский защитник Нино не намерен покидать петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил агент игрока Луис Фернандо Гарсия.

Ранее издание ESPN Brazil сообщило, что Нино планирует подписать контракт с европейским клубом, а руководство "Зенита" готово вести переговоры о продаже игрока.

"Это неправда", - сказал Гарсия.

Нино 28 лет, он перешел в "Зенит" в январе 2024 года. За петербургский клуб защитник провел 65 матчей, забив 3 мяча и отдав 3 голевые передачи. Вместе с командой футболист в сезоне-2023/24 стал чемпионом России и победителем кубка страны.

До перехода в "Зенит" Нино выступал за бразильский "Флуминенсе". В 2023 году он завоевал Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Токио, которые прошли в 2021 году.