Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск "Олимпиады на стероидах"

Ранее организаторы "Олимпиады на стероидах" подали антимонопольный иск против World Aquatics, Федерации плавания США и WADA

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск Enhanced Games ("Олимпиады на стероидах") против Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международной федерации плавания (World Aquatics) и Федерации плавания США. Об этом сообщила пресс-служба WADA.

"WADA приветствует решение отклонить антимонопольный иск Enhanced Games. Мы рады, что здравый смысл возобладал, агентство по-прежнему сосредоточено на своей основной миссии - защите чистого спорта на благо спортсменов во всем мире", - говорится в сообщении.

В августе стало известно, что организаторы "Олимпиады на стероидах" подали антимонопольный иск против World Aquatics, Федерации плавания США и WADA. Иск предусматривал возмещение фактического ущерба в размере не менее $200 млн, а после увеличения суммы в три раза, присуждения штрафных санкций и возмещения судебных издержек - не менее $800 млн.

Enhanced Games можно перевести как "Улучшенные игры". Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошла презентация соревнований, организаторы заявили, что они состоятся в мае 2026 года.

Проект подвергается критике со стороны Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и международных спортивных организаций, которые грозят спортсменам пожизненным отстранением от своих соревнований за участие в "Олимпиаде на стероидах".