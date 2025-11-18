Сборные Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Шотландии вышли на ЧМ-2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля

Футболисты сборной Испании © AP Photo/ Jose Breton

МАДРИД, 19 ноября. /ТАСС/. Сборные Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Шотландии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.

Команды напрямую пробились на мировое первенство благодаря победам в отборочных группах.

В заключительном туре команда Шотландии победила датчан (4:2) и опередила соперника по итогам группового этапа. Шотландцы сыграют на мировом первенстве впервые с 1998 года. Тогда они заняли последнее место в группе, набрав 1 очко в 3 матчах.

Сборная Австрии вышла на ЧМ-2026 благодаря ничьей с командой Боснии и Герцеговины (1:1), испанцы в заключительном туре разошлись миром на своем поле с командой Турции (2:2), бельгийцы в домашнем матче разгромили команду Лихтенштейна (7:0), швейцарцы в гостях сыграли вничью с командой Косова (1:1). Всем командам удалось сохранить лидирующие позиции в группах.

На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 39 сборных. Ранее это право получили команды Мексики, США, Канады, Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Франции, Хорватии, Португалии, Норвегии, Германии и Нидерландов.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.