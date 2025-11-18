Белорусские футболисты завершили отбор на чемпионат мира без побед

Сборная Белоруссии набрала 2 очка в 6 матчах

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 19 ноября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по футболу завершила квалификацию на чемпионат мира 2026 года без побед.

В заключительном туре белорусы со счетом 0:0 сыграли вничью с командой Греции. Встреча прошла в венгерском городе Залаэгерсег, поскольку по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная Белоруссии проводит домашние матчи на нейтральном поле.

Сборная Белоруссии заняла последнее, 4-е место в турнирной таблице группы C, набрав 2 очка. На счету команды четыре поражения и две ничьих. Напрямую из группы на чемпионат мира вышла команда Шотландии, в стыковых матчах сыграет команда Дании.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.