Стали известны все участники стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе

Жеребьевка стыковых матчей состоится 20 ноября

ТАСС, 19 ноября. Определились все европейские участники стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира по футболу в 2026 году.

В первой корзине оказались сборные Италии, Дании, Турции и Украины, во второй - команды Польши, Уэльса, Чехии и Словакии, в третьей - сборные Ирландии, Албании, Косова, Боснии и Герцеговины, в четвертой - команды Румынии, Швеции, Северной Македонии и Северной Ирландии.

Жеребьевка стыковых матчей состоится в четверг. Команды из первой корзины сыграют против сборных из четвертой, участники второй корзины встретятся с коллективами из третьей.

В стыковых матчах примут 12 команд, занявших вторые места на групповом этапе квалификации, а также четыре победителя групп Лиги наций, которые финишировали в своих группах европейской квалификации ниже второго места. Через Лигу наций вышли команды Румынии, Северной Ирландии, Швеции и Северной Македонии.

Все 16 сборных будут распределены на четыре группы и проведут два одноматчевых противостояния в формате плей-офф, который включает полуфинал и финал. Полуфиналы пройдут 26 марта, финалы - 31 марта.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.