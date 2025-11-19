Сборные Панамы и Гаити вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года

Команды во второй раз сыграют на мировом первенстве

Редакция сайта ТАСС

Футболист сборной Панамы Хосе Луис Родригес © Luiza Moraes/ Getty Images

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сборные Панамы и Гаити квалифицировались на чемпионат мира по футболу 2026 года. По итогам третьего этапа квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) команды заняли первые места в своих группах и напрямую вышли на турнир.

Сборная Панамы стала первой в группе A, набрав 12 очков. Сборная Гаити выиграла группу C с 11 очками.

Сборная Панамы во второй раз выступит на чемпионате мира. Впервые команда приняла участие на турнире 2018 года в России, тогда на групповом этапе панамцы заняли последнее, четвертое место в группе, не набрав очков. Сборная Гаити сыграет на мировом первенстве во второй раз, впервые это произошло в 1974 году, тогда на групповом этапе первого раунда команда стала четвертой в своем квартете, не набрав очков.

В рейтинге команд, ставших вторыми по итогам третьего этапа в своих группах, первые два места получили сборные Ямайки (11 очков) и Суринама (9). Эти команды выступят в межконтинентальном плей-офф, который состоится в марте 2026 года.

На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 42 сборные. Ранее это право получили команды Мексики, США, Канады, Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Франции, Хорватии, Португалии, Норвегии, Германии, Нидерландов, Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Шотландии и Кюрасао.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.