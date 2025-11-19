Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" проводит 23-й сезон в лиге

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс © AP Photo/ Jae C. Hong

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу сезонов в турнире.

Джеймс вышел в стартовой пятерке "Лейкерс" на домашний матч регулярного чемпионата против "Юты". Сезон-2025/26 стал для американца 23-м в карьере, по этому показателю он обошел Винса Картера, который завершил выступления в 2020 году.

Джеймс пропустил старт регулярного чемпионата из-за раздражения нерва в ягодичной мышце. 6 ноября он был допущен к контактным тренировкам.

Джеймсу 40 лет. Форвард по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Спортсмен является рекордсменом НБА по набранным очкам. Вместе со сборной США Джеймс трижды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012, 2024) и завоевал бронзу Олимпиады 2004 года.