Кучеров вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов "Тампы"

В активе российского форварда 366 шайб

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ Chris O'Meara

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. "Тампа" обыграла "Нью-Джерси" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей три шайбы забросил Джейк Гюнцель (12, 31, 48-я минуты), также отличились Никита Кучеров (20) и Даррен Рэддиш (45). У "Нью-Джерси" гол забил Нико Хишир (38).

Кучеров забросил 366-ю шайбу в НХЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю в истории клуба, опередив Мартена Сан-Луи (365), теперь россиянина опережают только канадские нападающие Стивен Стэмкос (555) и Венсан Лекавалье (383). В текущем сезоне Кучеров в 17 играх набрал 18 очков (9 голов + 9 голевых передач).

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок из 32. Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк отметился голевой передачей и довел число очков в текущем сезоне до 10 (4+6). Партнер Грицюка по команде нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

"Тампа" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе с 22 очками после 19 игр. "Нью-Джерси" идет на втором месте Столичного дивизиона с 27 очками после 19 встреч. В следующем матче "Тампа" примет "Эдмонтон" в ночь на 21 ноября по московскому времени, "Нью-Джерси" в этот же день на выезде сыграет с "Флоридой".

В других матчах игрового дня "Детройт" дома со счетом 4:2 обыграл "Сиэтл", "Торонто" в овертайме был сильнее "Сент-Луиса" (3:2 ОТ), "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде победил "Даллас" (3:2).