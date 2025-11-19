Кюрасао станет самой малонаселенной страной - участницей чемпионата мира

Население острова составляет 155,8 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Gilbert Bellamy

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кюрасао станет самой малонаселенной страной - участницей чемпионата мира по футболу в истории.

В ночь на среду сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира, заняв первое место на третьем этапе квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В рейтинге Международной федерации футбола команда занимает 82-е место.

Согласно переписи 2023 года, численность населения острова составляет 155,8 тыс. человек. По этому показателю Кюрасао обойдет Исландию, которая впервые сыграла на чемпионате мира 2018 года в России, население страны составляет около 400 тыс. человек. Также Кюрасао будет представлять наименьшую в истории чемпионатов мира территорию, площадь острова составляет 444 кв. км.

Кюрасао является государственным образованием, входящим в Королевство Нидерландов. До 2010 года остров являлся частью Нидерландских Антильских островов.