Фигурист Семененко рассказал, как получил травму в начале сезона

Спортсмен травмировал колено на тренировке, выполняя дорожку шагов

Редакция сайта ТАСС

Евгений Семененко © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко получил травму в самом начале сезона, выполняя на тренировке дорожку шагов. Об этом он рассказал ТАСС.

Фигурист травмировал колено перед контрольными прокатами сборной, которые прошли в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 9 сентября. В настоящее время фигурист уже восстановился, он выступил на московском этапе российской серии Гран-при, где завоевал серебро. Победителем турнира стал Марк Кондратюк.

"Травму получил практически перед открытыми прокатами, очень расстроился. Получилось немного глупо, честно говоря, - сказал Семененко. - Чаще фигуристы получают травму при неудачных попытках прыжка, на падении. А в моем случае это случилось на дорожке шагов в моей любимой короткой программе. Она настолько мне нравится, что в какой-то момент потерял контроль - делал выпад и вдруг ноги разъехались. Как итог - очень обидная травма колена".

"Я старался как можно быстрее восстановиться, очень не хотел из-за всего этого пропускать сезон. Поэтому был рад даже вне зависимости от того места, что займу, просто находиться на московском этапе серии и показывать хорошее катание - старался не падать, не допускать "бабочек" на прыжках", - отметил фигурист.