Дубровский назвал возможный список прыгунов с трамплина на зарубежные старты

Спортсмены смогут выступить только в случае допуска со стороны FIS

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Восемь членов сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и три двоеборца включены в список для выступления на международных соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов. В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"В прыжках это костяк с Олимпийских игр 2022 года: Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров, Александр Баженов и Илья Маньков. Понимаем, что эта пятерка достаточно ровная, - сказал Дубровский. - В женском составе травмирована один из лидеров - Кристина Прокопьева, у нас остается одна из сильнейших спортсменок - Александра Кустова, опытная Ксения Каблукова, участвовавшая в международных соревнованиях, и молодая Валерия Ребенок из Санкт-Петербурга, которая последние два сезона себя достаточно серьезно проявляет".

"В лыжном двоеборье надеемся на наших лидеров в лице Артема Галунина, Вячеслава Баркова, Самира Мастиева, которые на протяжении всего четырехлетнего цикла выделяются на фоне остальных двоеборцев и серьезно опережают ближайший резерв. Поэтому заявки на получение этими спортсменами нейтрального статуса будут поданы в международную федерацию", - добавил он.

По словам Дубровского, к этому списку спортсменов будет подан ограниченный список тренеров и обслуживающего персонала. "Однозначно могу сказать, что каких-то компрометирующих спортсменов фактов с нашей стороны нами не было замечено. Я привел уже в пример, что в последние дни просачивается информация, что некоторые спортсмены из других зимних видов, на которых подавали заявку на нейтральный статус, оказывались в базе "Миротворец". Даже есть факты каких-то подделок, фотографий, что они где-то там участвовали. От нас есть уверенность в них, а какое решение будет принято, уверенности у нас нет. Смотрим, как будут развиваться события, и надеемся на лучшее", - пояснил он.