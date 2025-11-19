Гендиректор клуба КХЛ "Динамо" объяснил причины отставки Кудашова

Сергей Сушко отметил, что команде необходима была встряска

Редакция сайта ТАСС

Алексей Кудашов © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Решение об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо" было взвешенным, необходимо было встряхнуть команду. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор бело-голубых Сергей Сушко.

В понедельник "Динамо" объявило об уходе Кудашова по инициативе клуба. Под руководством специалиста, возглавлявшего "Динамо" с 2021 года, команда в прошлом сезоне дошла до полуфинала Кубка Гагарина. В матче со "Спартаком" (2:4) во вторник "Динамо" сыграло под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова.

"Решили, что команде нужна какая-то встряска. Подумали, что нужно что-то новое, - сказал Сушко. - Алексей Николаевич - хороший тренер, я про это уже говорил и еще раз могу повторить. Понимаю, что сделан рискованный ход, но мы решили, что на данном этапе нужна определенная встряска, и пошли по этому пути".

"Это было не сиюминутное, а взвешенное решение, которое долго обдумывалось и принималось. Оно не было спонтанным. Я лично считаю, что Кудашов - отличный и системный тренер. Он пытается честно делать свою работу", - добавил он.

Кудашову 54 года, специалист возглавлял "Динамо" с 2021 года. Под его руководством динамовцы в 2024 году завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф. На посту главного тренера "Динамо" Кудашов провел 321 матч и занимает третье место по этому показателю. Выше располагаются Владимир Крикунов (413) и Аркадий Чернышев (838). В качестве игрока Кудашов стал чемпионом России (2000) и обладателем Кубка Гагарина (2012) в составе "Динамо".

Ранее Кудашов работал главным тренером подмосковного "Атланта", ярославского "Локомотива", петербургского СКА и сборной России. В 2022 году он был помощником Алексея Жамнова на Олимпиаде, где российская команда завоевала серебряные медали.