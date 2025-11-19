В клубе КХЛ "Динамо" планируют оставить тренера Козлова до конца сезона

В понедельник клуб отправил в отставку с поста главного тренера Алексея Кудашова

И. о. главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Руководство московского хоккейного клуба "Динамо" планирует оставить Вячеслава Козлова на посту и. о. главного тренера команды до конца сезона. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор бело-голубых Сергей Сушко.

В понедельник "Динамо" объявило об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера. И. о. наставника бело-голубых назначили Козлова. В понедельник клуб под его руководством уступил московскому "Спартаку" (2:4).

"Вячеслав Анатольевич на данный момент исполняет обязанности главного тренера. У Алексея Николаевича и теперь у Вячеслава Анатольевича всегда было и будет решающее слово по игрокам, - сказал Сушко. - Козлов остается до конца сезона? Пока наш план именно такой, все остальное - это конспирологические версии".

Козлову 53 года, он входил в тренерский штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня специалист возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча во главе команды. Позднее он вернулся в тренерский штаб бело-голубых. В течение тренерской карьеры он работал ассистентом в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название - "Шанхай"). В качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Стэнли, бронзовым призером чемпионата мира 1991 года.