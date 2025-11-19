В клубе КХЛ "Динамо" планируют оставить тренера Козлова до конца сезона
ТАСС, 19 ноября. Руководство московского хоккейного клуба "Динамо" планирует оставить Вячеслава Козлова на посту и. о. главного тренера команды до конца сезона. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор бело-голубых Сергей Сушко.
В понедельник "Динамо" объявило об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера. И. о. наставника бело-голубых назначили Козлова. В понедельник клуб под его руководством уступил московскому "Спартаку" (2:4).
"Вячеслав Анатольевич на данный момент исполняет обязанности главного тренера. У Алексея Николаевича и теперь у Вячеслава Анатольевича всегда было и будет решающее слово по игрокам, - сказал Сушко. - Козлов остается до конца сезона? Пока наш план именно такой, все остальное - это конспирологические версии".
Козлову 53 года, он входил в тренерский штаб "Динамо" с 2021 по 2025 год. 3 июня специалист возглавил "Сочи", подписав с клубом двухлетний контракт, но был отправлен в отставку 19 июля, не проведя ни одного матча во главе команды. Позднее он вернулся в тренерский штаб бело-голубых. В течение тренерской карьеры он работал ассистентом в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар" (нынешнее название - "Шанхай"). В качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Стэнли, бронзовым призером чемпионата мира 1991 года.