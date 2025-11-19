В "Динамо" ушли от ответа на вопрос, может ли Роман Ротенберг возглавить клуб
ТАСС, 19 ноября. Заместителю генерального директора московского "Динамо" по вопросам резерва Роману Ротенбергу нравится его работа, он занимается подготовкой молодежных команд, однако может возглавить любой клуб в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко.
В понедельник "Динамо" объявило об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера команды.
"Может ли Ротенберг возглавить "Динамо"? Он занимается своей работой, и она ему нравится, мы благодарны за его труд, - сказал Сушко. - Роман Борисович - тренер с хорошим опытом, который может возглавить любой клуб в лиге. Информация о возвращении Ротенберга к тренерской деятельности? Роман Борисович и сейчас занимается тренерской деятельностью - тут и сборная, и детские команды. Он занимается подготовкой нашего резерва, что очень важно для нас всех".
С 2022 года Ротенберг был главным тренером петербургского СКА. В сезоне-2022/23 команда дошла до полуфинала плей-офф, где уступила московскому ЦСКА. В прошлом сезоне СКА в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии уступил "Динамо". Ротенберг работал в системе СКА с 2011 года. 1 июля стало известно, что Ротенберг вошел в совет директоров "Динамо".