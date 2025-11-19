В "Динамо" ушли от ответа на вопрос, может ли Роман Ротенберг возглавить клуб

В понедельник с поста главного тренера бело-голубых был уволен Алексей Кудашов

Заместитель гендиректора "Динамо" Роман Ротенберг © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Заместителю генерального директора московского "Динамо" по вопросам резерва Роману Ротенбергу нравится его работа, он занимается подготовкой молодежных команд, однако может возглавить любой клуб в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко.

В понедельник "Динамо" объявило об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера команды.

"Может ли Ротенберг возглавить "Динамо"? Он занимается своей работой, и она ему нравится, мы благодарны за его труд, - сказал Сушко. - Роман Борисович - тренер с хорошим опытом, который может возглавить любой клуб в лиге. Информация о возвращении Ротенберга к тренерской деятельности? Роман Борисович и сейчас занимается тренерской деятельностью - тут и сборная, и детские команды. Он занимается подготовкой нашего резерва, что очень важно для нас всех".

С 2022 года Ротенберг был главным тренером петербургского СКА. В сезоне-2022/23 команда дошла до полуфинала плей-офф, где уступила московскому ЦСКА. В прошлом сезоне СКА в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии уступил "Динамо". Ротенберг работал в системе СКА с 2011 года. 1 июля стало известно, что Ротенберг вошел в совет директоров "Динамо".