Свищев считает, что глава МОК может повлиять на отмену дискриминации россиян

Ранее Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику
07:42

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в состоянии оказать влияние на страны и международные федерации, чтобы прекратить дискриминацию российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований обеспечить в них участие всех спортсменов.

"Госпожа Ковентри говорит правильные слова, - сказал Свищев. - Теперь необходимо это доказать на деле. Потому что мы видим, что, мягко говоря, не все страны это соблюдают. Мы также видим разный подход к спортсменам в зависимости от страновой принадлежности. Некоторые страны и вовсе отказывают российским спортсменам в допуске на свою территорию, несмотря на гарантии организаторов соревнований. Мы верим, что возможности и силы главы МОК позволяют влиять на международные федерации и представителей стран. Теперь важно это реализовать". 

