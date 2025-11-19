Дегтярев согласовал Абрамову главным тренером сборной РФ по легкой атлетике

Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта

Редакция сайта ТАСС

Светлана Абрамова © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласовал Светлану Абрамову в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября", - написал Дегтярев.

"Абрамова - заслуженный тренер России, опытный управленец с глубоким пониманием тренировочного процесса. Более 10 лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки, воспитала призера Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Анжелику Сидорову. Уверен, что ее управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперед", - добавил министр.

Абрамовой 55 лет, она является вице-чемпионкой Игр доброй воли - 1994 в прыжках с шестом, многократной чемпионкой России. Долгое время занимала пост старшего тренера национальной команды. Под ее руководством Сидорова выиграла чемпионат мира 2019 года, серебро Олимпиады 2021 года в Токио, золото ЧЕ-2014, серебро зимних мировых первенств 2014 и 2018 годов.