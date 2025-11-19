Журова считает, что Ковентри нужно быть смелой в отношении россиян
Редакция сайта ТАСС
10:29
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри должна быть смелой в борьбе с дискриминацией в отношении российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований обеспечить в них участие всех спортсменов.
"Ковентри нужно быть смелой, принимать решения, - сказала Журова. - Хотя, это не так просто. На многие федерации еще влияет национальный фактор. Где-то вес имеют противники возвращения российских спортсменов. Но мы уже в ближайшее время увидим, как действуют слова главы МОК".