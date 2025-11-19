Федерера включили в Международный зал теннисной славы

В активе швейцарца 103 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов

Редакция сайта ТАСС

Роджер Федерер © Lintao Zhang/ Getty Images

ТАСС, 19 ноября. Швейцарца Роджера Федерера включили в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Федереру 43 года, в его активе 103 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он занимает второе место в истории по числу выигранных матчей и турниров, уступая только американцу Джимми Коннорсу. Швейцарец является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Он занимает второе место в истории по количеству недель в ранге первой ракетки мира, уступая только сербу Новаку Джоковичу, при этом Федерер возглавлял рейтинг рекордные 237 недель подряд.

Федерер является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде и вице-чемпионом Игр 2012 года в одиночном разряде. Вместе со сборной Швейцарии он стал обладателем Кубка Дэвиса в 2014 году. Швейцарский теннисист завершил профессиональную карьеру в 2022 году.