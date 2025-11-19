19 российских дзюдоистов выступят на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Турнир пройдет с 28 по 30 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Девятнадцать российских дзюдоистов вошли в заявку на турнир Большого шлема в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России (ФДР).

У мужчин в состав российской заявки вошли Аюб Блиев, Харун Тлишев (оба - в весовой категории до 60 кг), Мурад Чопанов, Абрек Нагучев (оба - до 66 кг), Шамиль Зилфикаров (до 73 кг), Курбан Кудиев, Абдул-Керми Тасуев (до 81 кг), Егор Андони (до 90 кг), Идар Бифов, Арман Адамян (оба - до 100 кг), Тамерлан Башаев, Денис Батчаев (оба - свыше 100 кг).

У женщин на турнире выступят Сабина Гилязова, Юлия Семиколенова (обе - до 48 кг), Карина Ефимова, Юна Герасимова (обе - до 52 кг), Наталья Елкина (до 57 кг), Тамара Лищенко (до 70 кг), Мария Иванова (свыше 70 кг).

Турнир Большого шлема в Абу-Даби пройдет с 28 по 30 ноября.