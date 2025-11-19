В Балашихе открыли памятник комментатору Василию Уткину

На памятнике, который установлен на могиле комментатора, написаны его цитаты из футбольных репортажей

Василий Уткин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. На могиле спортивного комментатора Василия Уткина открыли памятник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил футбольный комментатор Константин Генич.

"Васе сделали красивый памятник. Сегодня открыли", - написал Генич.

На памятнике написаны цитаты Уткина из футбольных репортажей.

Уткин умер 19 марта на 53-м году жизни. С 2010 по 2015 год он был главным редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс", с 1996 года работал на ряде Олимпиад, выезжал на Игры в Атланту (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008), Лондон (2012). Уткин комментировал четыре финала футбольной Лиги чемпионов, а также ряд игр чемпионатов мира и Европы. В 2004 и 2005 годах стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор".