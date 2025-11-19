Вердикт CAS по участию сноубордистов в ОИ ожидается не позднее 3 декабря

21 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, российская сторона подала апелляцию в CAS

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федерация сноуборда России ожидает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по участию сноубордистов страны в Олимпийских играх не позднее 3 декабря. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Мы рассчитываем, что 3 декабря будет принято какое-то решение. Не первый год мы отстранены, никакой конкретики. Но если конкретика появится, мы будем на связи со всеми службами", - сказал Тихомиров.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, за него проголосовало 12 членов FIS, против - 10. В ответ на это решение российская сторона подала апелляцию в CAS.