Все российские шорт-трекисты прибыли в Польшу на этап Мирового тура

Пять российских шорт-трекистов выступят в Гданьске на этапе Мирового тура, который также является отбором на Олимпийские игры

Елена Серегина и Даниил Николаев © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Все пять российских шорт-трекистов прибыли в Польшу для участия в этапе Мирового тура. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Все российские шорт-трекисты добрались, все на месте, все в Польше. Как - пусть это останется нашим маленьким секретом", - сказал Гуляев.

На этапе Мирового тура в Польше из россиян выступят Алена Крылова, Елена Серегина, Анна Матвеева, Даниил Николаев и Иван Посашков.

Спортсмены сборной России по шорт-треку выступят в Польше на этапе Мирового тура, который также является отбором на Олимпийские игры. Соревнования пройдут с 20 по 23 ноября в Гданьске.