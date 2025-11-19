Фестиваль зимних видов спорта пройдет в Перми с 29 декабря по 28 февраля

Основные мероприятия пройдут в центре Перми на площади перед "Театром-Театром"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пермь на два месяца станет большой спортивной площадкой, в городе с 29 декабря по 28 февраля будет проходить Фестиваль зимних видов спорта.

Основные мероприятия пройдут в центре Перми на площади перед "Театром-Театром", где возведут открытый каток. Специально для фестиваля на эспланаде появится горка с тремя трассами для тренировок, соревнований по сноуборду, катания на тюбинге. В этом году еще одной площадкой фестиваля станет модернизированный стадион "Юность".

"Думаю, что для многих фестиваль станет поводом открыть для себя новые виды спорта, потому что зима на Урале прекрасна, - сказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Есть возможность кататься с горки, кататься на коньках, будет возможность впервые для себя открыть конькобежный спорт - у нас реконструирован стадион "Юность", там абсолютно современный конькобежный овал с искусственным намораживанием. Я надеюсь, что те, кто пока еще не приобщился к спортивной зиме, обязательно этот шаг сделают и останутся на спортивных объектах города и края уже навсегда".

На фестивальных площадках в центре города пройдут всероссийские соревнования по сноуборду, мастер-классы по фигурному катанию от Ильи Авербуха и других известных российских спортсменов. Также в программу фестиваля включен этап проекта "Народный ледниковый", занятия для детей и взрослых и мероприятия для активного зимнего отдыха. В рамках фестиваля состоятся хоккейные матчи 3х3, конькобежный забег, турнир по керлингу, лыжные гонки, тренировки для любителей и профессиональных спортсменов.

"Мы постарались сделать фестиваль максимально и доступным, и развлекательным, и спортивным, - рассказал журналистам генеральный продюсер Фестиваля зимних видов спорта, олимпийский призер в танцах на льду Илья Авербух. - Впервые мы проведем в рамках фестиваля "Народный ледниковый" - жители города, которые любят фигурное катание, могут попробовать себя. Они записываются, приходят, мы выступаем в качестве арбитров, отбираем лучших, проводим соревнования, потом ставим их в пары и делаем им номера. Таким образом, они становятся героями проекта".