В Лас-Вегасе объявили об угрозе наводнения перед Гран-при "Формулы-1"

Гран-при Лас-Вегаса станет третьим и заключительным этапом в США в текущем сезоне

Редакция сайта ТАСС

© Clive Mason/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. В Лас-Вегасе (штат Невада, США) объявили штормовое предупреждение, что может привести к наводнению во время проведения Гран-при "Формулы-1". Об этом сообщило издание Racing News 365, ссылаясь на данные Национальной метеорологической службы.

Лас-Вегас входит в зону, на которую распространяются предупреждения о наводнении после обильных осадков. Существует 30-процентная вероятность ливней перед первыми свободными заездами, запланированными в ночь на 21 ноября по московскому времени, остальная часть этапа по прогнозу должна пройти без осадков. Соревнования будут проходить вечером по американскому времени при искусственном освещении.

Гран-при Лас-Вегаса станет третьим и заключительным этапом в США в текущем сезоне - ранее гонки прошли в Майами (штат Флорида) и Остине (штат Техас). В личном зачете "Формулы-1" лидирует пилот "Макларена" британец Ландо Норрис (390 очков), на втором месте идет его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (366).