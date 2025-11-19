Футболист Шельдеруп получил 14 дней условно за распространение порнографии

Инцидент произошел в то время, когда норвежцу было 19 лет и он выступал за датский "Норшелланн"

Нападающий "Бенфики" Андреас Шельдеруп © Carlos Rodrigues/ Getty Images

ТАСС, 19 ноября. Норвежский нападающий португальского футбольного клуба "Бенфика" Андреас Шельдеруп приговорен к 14 дням условного заключения за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщила газета VG.

Соответствующее решение принял суд Копенгагена. Также Шельдерупу назначен испытательный срок в один год. Оглашая вердикт, судья использовал футбольную терминологию и отметил, что футболист таким образом получил желтую карточку.

Ранее в ноябре Шельдеруп признался в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Инцидент произошел в то время, когда футболисту было 19 лет и он выступал за датский "Норшелланн". По словам Шельдерупа, он отправил видео другу, не зная его содержание до конца, а лишь увидев первые секунды. Позднее, когда его собеседник указал на нелегальность распространения подобного рода материалов, спортсмен незамедлительно удалил это видео. Футболисту были предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса Дании, которая распространяется на хранение или распространение материалов сексуального характера с изображением лиц, не достигших 18 лет.

Шельдерупу 21 год, он выступает за "Бенфику" с января 2023 года. За команду нападающий провел 60 матчей в различных турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Футболист является победителем чемпионата Португалии и Кубка португальской лиги, а также дважды завоевал Суперкубок Португалии. В составе "Норшелланна" форвард играл до переезда в Португалию, за клуб футболист забил 27 голов и отдал 16 передач в 94 встречах.

На счету нападающего 8 матчей за сборную Норвегии, в которых он сделал 3 голевые передачи. В ноябре норвежская команда отобралась в финальную часть чемпионата мира, она сыграет на мировом первенстве впервые с 1998 года. Шельдеруп вышел на замену в игре отборочного раунда против "Эстонии" (4:1), но не принял участия в заключительной встрече квалификации с итальянцами (4:1), оставшись на скамейке запасных.