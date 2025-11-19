Сопин рассказал о пользе переходов Маклауда и Костина в "Авангард"

По словам генерального менеджера омского клуба, у команды после подписания нападающих появилась глубина состава

Нападающий "Авангарда" Майкл Маклауд © Валерия Калугина/ ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Генеральный менеджер омского хоккейного клуба "Авангард" Алексей Сопин считает, что подписания нападающих Майкла Маклауда и Клима Костина позволили клубу сформировать состав. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

"Вместе с ними у нас появилась глубина состава. Есть пять троек нападения, восемь взрослых защитников, несколько двусторонних защитников, которые сейчас играют в фарм-клубе", - сказал Сопин.

Маклауду 27 лет, он был выбран под 12-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года клубом "Нью-Джерси", всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 287 матчей, набрав 85 очков (29 шайб + 56 передач). В составе сборной Канады завоевывал золотую и серебряную медали чемпионатов мира. В текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игрок провел 14 игр, в которых забросил 4 шайбы и отдал 5 результативных передач.

Костину 26 лет, в 2017 году он был выбран на драфте НХЛ под общим 31-м номером клубом "Сент-Луис". В североамериканской лиге форвард также выступал за "Эдмонтон", "Детройт" и "Сан-Хосе", в котором провел прошлый сезон. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 35 матчах прошлого регулярного чемпионата. 3 ноября "Авангард" объявил о подписании Костина, с тех пор игрок провел 6 матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями.