Олимпийская чемпионка лыжница Диггинс подтвердила уход из спорта в 2026 году

Спортсменка выигрывала золото Игр 2018 года в командном спринте

Редакция сайта ТАСС

Джессика Диггинс © Paul Brechu/ Agence Zoom/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в лыжных гонках американка Джессика Диггинс завершит профессиональную карьеру после окончания сезона-2025/26. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В октябре ассистент рейс-директора Кубка мира Симон Каприни сообщил, что Диггинс завершит карьеру после финального этапа Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

"Это будет мой последний год в лыжных гонках, - написала Диггинс. - Мне будет трудно расстаться с этим видом спорта и командой, которые я так сильно люблю, но я рада открыть новую главу в своей жизни. Катание на лыжах принесло мне больше радости, вызовов, смелости и общения, чем я когда-либо могла себе представить, поэтому я хочу взять вас всех с собой в этот заключительный год. Для меня было честью всей моей жизни представлять такие удивительные сообщества и поклонников лыжного спорта на мировой арене, и мне так повезло, что я могу сделать это в последний раз. В этом сезоне я буду выкладываться по полной, вплоть до последнего финиша".

Диггинс 34 года, на Играх 2018 года в Пхёнчхане она завоевала золото в командном спринте. На Олимпиаде 2022 года в Пекине американка выиграла серебро на дистанции 30 км и бронзу в личном спринте. Также она дважды побеждала на чемпионатах мира. Диггинс является самой титулованной представительницей США в лыжных гонках.