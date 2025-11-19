В сети появилось видео встречи Роналду с Трампом

Футболист, идя по коридору Белого дома вместе с невестой Джорджиной, беседует с Трампом и смеется

Редакция сайта ТАСС

© The White House/ X

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Видео со встречи президента США Дональда Трампа и португальского футболиста Криштиану Роналду появилось в социальных сетях. Ролик был опубликован на странице Белого дома в X.

В видео Роналду, идя по коридору Белого дома вместе с невестой Джорджиной, беседует с Трампом и смеется. "Двое величайших в истории. CR7 x 45/47", - говорится в посте. Обыгрывается игровой номер португальского футболиста и тот факт, что Трамп был 45-м, а сейчас является 47-м президентом США.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Спортсмен выступает за сборную Португалии с 2003 года.

Ранее Роналду отметил, что чемпионат мира 2026 года по футболу станет последним в его карьере. Первенство пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.