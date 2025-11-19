Путин отметил обеспокоенность болельщиков судейством в футболе

На выставке "Сбера", посвященной искусственному интеллекту, главе государства показали, в частности, стенд с разработками ИИ для честного спорта

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Болельщики постоянно обращают внимание на качество судейства в футболе, отметил президент РФ Владимир Путин.

На выставке Сбера, посвященной искусственному интеллекту, главе государства показали, в частности, стенд с разработками ИИ для честного спорта, в частности - в футболе.

"Там есть вопросы", - согласился Путин. "И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что ошибки судей обманывают болельщиков. "Да и игрокам какое счастье? Только зарплату получать и все!" - шутливо заметил глава государства, выступая уже на пленарной сессии конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Но ведь когда ты выигрываешь по-честному - это совершенно другие эмоции! А вот это связано с нашим культурным кодом - это честное отношение к делу, это погружение в другую культуру, удовольствие от этого внутреннее, эмоциональное, интеллектуальное удовольствие человек, когда получает. Это тонкая очень работа!" - считает глава государства.

По мнению Путина, если "наладить в процессе обучения, в ходе работы в школах и вузах, в колледже вот такой подход к образованию, мне кажется, тогда мы максимально на пользу будем использовать возможности искусственного интеллекта и добьемся максимального результата". Сравнивая бездумное пользование благами ИИ-технологий и собственный интеллект, Путин провел параллель между удовольствием от чтения произведения на языке оригинала и игрой в шахматы с настоящим противником. "Можно же играть там онлайн. Сам подключился к какой-то системе, и за тебя компьютер там все решает и у всех выиграл. Приносит это удовлетворение или нет? Или ты понимаешь, что это просто обман и это не твоя победа?" - сказал российский лидер.