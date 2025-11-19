Умер последний чемпион мира на деревянных лыжах норвежец Магне Мюрмо

Ему было 82 года

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Charles Kelly

ТАСС, 19 ноября. Норвежец Магне Мюрмо, который является последним победителем чемпионата мира на деревянных лыжах, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил телеканал NRK.

С 2014 года Мюрмо боролся с болезнью Альцгеймера.

В 1970-х годах появились первые модели пластиковых лыж. На мировом первенстве 1974 года лыжники использовали обе модели, но результаты турнира показали превосходство новинки. Мюрмо, выигравший гонку на 15 км, стал последним, кто смог победить на чемпионате мира на деревянных лыжах.

На том же турнире Мюрмо в составе сборной Норвегии занял третье место в эстафете. Двумя годами ранее он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в гонке на 50 км.